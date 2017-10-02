Около российско-украинской границы застрелили российского пограничника

Около российско-украинской границы в Курской области погиб российский пограничник в ходе боестолкновения с двумя злоумышленниками.

Во время патрулирования вблизи деревни Теткино Курской области России в приграничной с Украиной зоне в заброшенном сарае была обнаружена группа вооруженных мужчин. При попытке выяснить их происхождение злоумышленники оказали сопротивление, в результате которого погиб один пограничник, сообщает "Интерфакс".

ФСБ РФ подтвердила эту информацию, добавив, что один из нападавших был задержан, второй совершил самоподрыв.

Представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил "Украинской правде", что их информации, это была группа граждан России кавказской или чеченской национальности, которые находились в федеральном всероссийском розыске, и двигались в сторону границы с Украиной, а не из Украины.