В Москве прошел фестиваль музыки Арво Пярта

В Москве подошел к концу третий международный музыкальный фестиваль имени Арво Пярта "Зеркало в зеркале". Его кульминацией стали концерты двух знаменитых эстонских коллективов под сводами московского лютеранского собора Петра и Павла.

Своей главной удачей в этом году организаторы считают приезд в Москву Камерного хора Эстонской филармонии. Под руководством дирижера Тыну Кальюсте коллектив исполнил одно из сложнейших произведений Арво Пярта - "Покаянный канон", передает "Актуальная камера".

Музыку Арво Пярта для москвичей открыл несколько десятилетий назад другой известный эстонский коллектив - Hortus Musicus.

Он бывает в России регулярно, и каждое его выступление собирает полные залы.

"У нас есть внутри такая теплота, и мы умеем ее вложить в музыку. Русские люди это понимают. В первую очередь русские, потому что у них такая философия жизни", - говорит руководитель ансамбля Hortus Musicus Андрес Мустонен.

"Зеркало в зеркале" - это не только музыка самого Арво Пярта. Так, любители музыки смогли услышать камерные и симфонические произведения композитора Эркки-Свена Тюйра, который стал в этом году специальным гостем фестиваля.