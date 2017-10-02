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В Москве прошел фестиваль музыки Арво Пярта ({{commentsTotal}})

Культура
Антон Алексеев
Эстонский музыкант Андрес Мустонен.
Эстонский музыкант Андрес Мустонен. Автор: Фото: Scanpix/PM
Культура

В Москве подошел к концу третий международный музыкальный фестиваль имени Арво Пярта "Зеркало в зеркале". Его кульминацией стали концерты двух знаменитых эстонских коллективов под сводами московского лютеранского собора Петра и Павла.

Своей главной удачей в этом году организаторы считают приезд в Москву Камерного хора Эстонской филармонии. Под руководством дирижера Тыну Кальюсте коллектив исполнил одно из сложнейших произведений Арво Пярта - "Покаянный канон", передает "Актуальная камера".

Музыку Арво Пярта для москвичей открыл несколько десятилетий назад другой известный эстонский коллектив - Hortus Musicus.

Он бывает в России регулярно, и каждое его выступление собирает полные залы.

"У нас есть внутри такая теплота, и мы умеем ее вложить в музыку. Русские люди это понимают. В первую очередь русские, потому что у них такая философия жизни", - говорит руководитель ансамбля Hortus Musicus Андрес Мустонен.

"Зеркало в зеркале" - это не только музыка самого Арво Пярта. Так, любители музыки смогли услышать камерные и симфонические произведения композитора Эркки-Свена Тюйра, который стал в этом году специальным гостем фестиваля.

 

Редактор: Виктор Сольц

арво пяртандрес мустоненэркки-свен тюйртыну кальюсте


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