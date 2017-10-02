Эстоноземелец из Лас-Вегаса: Трамп почему-то ничего не сказал об ограничении продажи оружия

Находящийся сейчас в Лас-Вегасе уроженец Эстонии Слава Баловнев в прямом эфире "Актуальной камеры" рассказал о том, как живет Лас-Вегас после теракта.

С какими чувствами сегодня утром проснулся Лас-Вегас? Что в эти минуты происходит на улицах города?

Конечно же, это был шок для всех. Многие до сих не верят в то, что произошло. На улицах людей намного меньше, чем обычно. Люди стараются особо не выходить из дома. Но все друг другу сочувствуют, пишут сообщения, друг друга поддерживают.

Произошедшее стало самый массовым убийством за всю историю США. Это может подтолкнуть к новым разговором об ограничении свободной продажи оружия?

Да, этим утром я уже слышал разговоры об этом. Люди удивлялись, почему президент США Дональд Трамп ничего не сказал об этом. Предыдущий глава государства (Барак Обама - прим. rus.err.ee) как-то пытался повлиять на открытую продажу оружия. Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, является наиболее либеральным в плане продажи оружия. Так что этот случай вызовет еще дополнительные дебаты.

Со Славой Баловневым беседовала Маргарита Мясникова

В результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли 58 человек. В больницы доставили 515 пострадавших. Стрелявший — 62-летний Стивен Пэддок — совершил самоубийство.