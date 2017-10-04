Семейные врачи предлагают увеличить срок резидентуры с трех до четырех лет

Семейные врачи Эстонии считают, что профессиональная практика после окончания вуза должна длиться не три, а четыре года, поскольку времени на освоение специальности просто-напросто не хватает.

По мнению семейных врачей, за три года невозможно пройти все циклы обучения для овладения необходимыми медицинскими навыками, передает "Актуальная камера".

"Специальность семейного врача относительно сложная. У нас должны быть очень хорошие дифференциально-диагностические умения, умение общаться с пациентами, знания об организации лечения и обо всех предлагаемых возможностях для обследований. Это многосторонняя специальность. Невозможно все эти знания передать за три года", - говорит руководитель Института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета Рут Калда.

"Через три года ты станешь семейным врачом, а у тебя, например, не было ни одного месяца обучения по болезням глаз и ни одного месяца - по мужским болезням. А ты должен их лечить в течение всей своей последующей карьеры, это очень сложно", - отмечает врач-резидент семейной медицины Янне Хаар.

Представители семейных врачей не раз обращались в Министерство социальных дел. Однако этот вопрос до сих пор не решен.

"Организация резидентуры - это одна из обширных тем, которую Министерство социальных дел и университет в ближайшие годы должны обязательно между собой обсудить. Также в 2020 году порядок финансирования резидентуры изменится", - говорит руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель.

В Финляндии врачи семейной медицины проходят обучение в резидентуре шесть лет.