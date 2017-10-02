ERR в Москве: Россия уважает территориальную целостность Испании

Москва в отношении к каталонскому референдуму фактически солидарна с Мадридом и Брюсселем. Российские эксперты считают, что вопрос о независимости испанской провинции в Кремле рассматривают исключительно через призму собственных национальных интересов.

Нельзя сказать, что вопрос об отношении к референдуму о независимости Каталонии стал ключевым для российской внешней политики. В Кремле заявили, что в данном случае речь идет о внутреннем деле самой Испании, передает "Актуальная камера".

Официальная позиция Москвы заключается в уважении территориальной целостности Испании.

Однако корреспондент "АК" задается вопросом, нет ли противоречия в том, что, отказывая в поддержке сторонникам независимости Каталонии, Россия одновременно активно поддерживает сепаратистов у себя под боком - на юго-востоке Украины?

"В случае Украины Россия видела свой явный национальный интерес. Не секрет, что российские власти считают Украину своей зоной влияния. А в случае Испании и Каталонии Россия не видит никакого своего национального интереса, и, соответственно, нет никакой необходимости оказывать какое-либо вмешательство в эти события", - отмечает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Москва по-прежнему рассчитывает на нормализацию отношений с Западом, считают эксперты, и действует, исходя из своих интересов.

"Даже в нынешней непростой ситуации, в ситуации непростых отношений между Москвой и Брюсселем и между Москвой и Берлином, сохраняется надежда на то, что антироссийские санкции рано или поздно будут сняты. В этих обстоятельствах портить отношения с Мадридом, как с одной из европейских столиц, и тем более с Брюсселем, угрожая каким-то образом единству Европейского Союза, было бы для Москвы недальновидно", - говорит ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.

Кстати, в парламенте Крыма заявили, что проводить параллели между каталонским референдумом и аналогичным голосованием в Крыму по вопросу о независимости полуострова от Украины - некорректно.