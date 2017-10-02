Эстонию на домашнем чемпионате мира по шашкам представляют 9 спортсменов

В Таллинне стартовал чемпионат мира по международным шашкам. Сегодня в столичной гостинице "Европа" были сыграны первые партии, а накануне состоялось торжественное открытие.

Эстония уже не в первый раз принимает крупные международные соревнования по шашкам. Четыре года назад тут состоялся матч за титул чемпиона мира, а теперь проходит полноценный чемпионат, передает "Актуальная камера".

В мужском турнире выступают 80 участников, которые разыграют призовые места по швейцарской системе. Двенадцать лучших выйдут в финальную часть чемпионата. В женском турнире сыграют 16 участниц.

Эстонию на чемпионате представляют девять спортсменов.