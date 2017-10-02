Сборная Эстонии успешно выступила на "Играх непобежденных"

В Таллиннском аэропорту в понедельник, 2 октября, встречали особый рейс. С международных "Игр непобежденных" с медалями вернулась эстонская сборная. Эти соревнования в свое время основал принц Гарри для поддержки военных, получивших ранения во время боевых действий.

Оркестр приветствовал эстонскую сборную, которая вернулась из Торонто, передает "Актуальная камера".

В этом году команда Эстонии привезла домой восемь медалей - две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

"Мы очень довольны результатами. Всё прошло очень хорошо!" - восклицает руководитель эстонской делегации Кайа Колло.

Многие спортсмены участвовали сразу в нескольких дисциплинах. Например, фельдфебель Эрго Метс попробовал свои силы в беге, сидячем волейболе и соревнованиях на гребном эргометре. Выступление на тренажере и принесло ему серебряную медаль.

"Конкуренция на этих соревнованиях очень высокая. Уровень постоянно растет. Приятно за этим наблюдать!" - говорит Метс.

Участники отмечают необыкновенную атмосферу, царившую на соревнованиях. Все друг друга поддерживали.

"Во время соревнований было запрещено покидать бассейн, пока все не закончат. Те, кто закончили первыми, плыли по соседним дорожкам навстречу к тому, кто ещё не успел добраться до финиша, и подбадривали его", - рассказывает Колло.

Следующие "Игры непобежденных" пройдут в Австралии, многие из сегодняшних медалистов будут участвовать и в соревнованиях следующего года.