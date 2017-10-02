В России Навального арестовали на 20 суток за призывы к участию в митингах

Поводом для составления административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде. Однако суд признал политика виновным в том, что тот сам распространял призывы прийти на акцию, хотя та не была согласована, передает "Медуза".

Сам Навальный считает, что митинг был согласован.

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.

Алексея Навального задержали утром 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Одновременно в Нижнем Новгороде полиция разобрала подготовленную для мероприятия сцену и задержала главу федерального штаба Навального Алексея Волкова.

Навального и Волкова оставили в полиции до вечера, отпустив только после времени окончания запланированного митинга. Сам митинг мэрия Нижнего Новгорода объявила несогласованным, так как она отозвала предложение Навальному с перечнем мест для его проведения.

С сентября Навальный начал тур по российским регионам в поддержку своего выдвижения в президенты. Навальный судим по тяжкой статье, закон запрещает выдвигаться в президенты с такой непогашенной судимостью.