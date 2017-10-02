Актуальная камера 02.10.2017 (20:00)

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, конституционный кризис Испании никому не на руку и неправильно сравнивать его с ситуацией в Советском Союзе. Председатель парламентской группы поддержки Каталонии Артур Тальвик считает, что Эстония своей официальной позицией выставляет себя и свое правительство на посмешище.
Опытный охотник, который участвовал в загонной охоте на лосей в деревне Рыху (Ярваский уезд), был в воскресенье травмирован медведем. Пострадавший находится на лечении в больнице.
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.
На место директора Эстонского национального музей (ERM) поступило четыре заявления. Победитель конкурса выяснится в конце октября.
Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран.