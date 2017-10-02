Сборная Эстонии по футболу готовится к последним матчам отборочного цикла чемпионата мира

Сборная Эстонии по футболу провела первую тренировку перед заключительными матчами отборочного цикла чемпионата мира. Впереди две игры - на выезде с Гибралтаром и дома с Боснией и Герцеговиной. Футболисты и тренеры обещают завершить сезон на мажорной ноте.

На подготовительный сбор вызваны 23 футболиста, но первая тренировка сборной Эстонии прошла без лидеров команды. Рагнар Клаван и Константин Васильев здоровы и подъедут на сборы завтра. Состав команды можно назвать оптимальным, передает "Актуальная камера".

"Конечно, ситуация лучше, чем в прошлом месяце. Сейчас у нас состав есть и надо думать только о том, какие игроки лучше сыграют в первой игре, а какие - во второй", - говорит главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм.

А те футболисты, которые уже приехали в сборную из-за границы, прибыли в хорошем настроении. Хенри Аниер забивает в чемпионате Финляндии, Карол Метс получил игровую практику в чемпионате Нидерландов, стабильно играют за свои команды Атс Пурье, Михкель Аксалу, Илья Антонов и Никита Баранов.

"Игровой практики хватает, тренер доверяет, жаловаться не на что. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе", - отмечает Баранов.

Впереди у команды два матча, и в обоих поединках эстонская команда хочет одержать победы.

"В игре с Гибралтаром, конечно же, мы должны выигрывать и показывать хорошую атакующую игру. Но на выезде легких игр не бывает. А Боснию мы принимаем дома. В родных стенах мы можем показывать красивый футбол и добиваться хороших результатов", - говорит Антонов.

Заключительные матчи цикла состоятся в субботу 7 октября и во вторник 10 октября. Обе поединка в прямом эфире покажет телеканал ETV+. Трансляция будет доступна и на портале rus.err.ee.