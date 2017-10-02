Работающий в системе санкт-петербургского СКА тренер провел мастер-класс в Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве прошел мастер-класс заслуженного тренера России Ильдара Равилова, который работает в системе СКА в Санкт-Петербурге. В тренировке поучаствовали юные хоккеисты клуба "Виру спутник".

Тренер спортивной школы из Стрельны, входящей в систему санкт-петербурского СКА, Ильдар Равилов провел для 8-12-летних хоккеистов "Виру спутника" тренировку, передает "Актуальная камера".

Возможность организации мастер-класса родилась благодаря другому тренеру санкт-петербургской школы - уроженцу Нарвы и игроку "Виру спутника" Александру Кривцову. Подобный мастер-класс - это прекрасный способ добавить мотивации юным хоккеистам.

"Дети стараются выполнять все задания на других скоростях, хотят показать себя перед новым тренером в лучшем виде. Также мы тренеры, глядя на эти упражнения, что-то берем себе на заметку. И сам ребенок просто становится лучше, потому что им интересно", - говорит член правления "Виру спутник" и тренер Сергей Конышев.

Равилов тренирует свыше двух десятков лет. Среди его воспитанников игроки российской КХЛ и заокеанской НХЛ. Например, Наиль Якупов - первый номер драфта НХЛ, его Равилов тренировал с пятилетнего возраста.

"Все дети одинаковые, во всех странах. Я считаю, что каждый ребенок талантлив. Некоторые могут сначала очень слабо развиваться, а потом, годам к 15-16, подрастают и "выстреливают", проявляя свои лучшие качества", - отмечает Равилов.

Говоря о возможной карьере для эстонских хоккеистов в частности в России, тренер СКА отметил, что возможно все. Сергей Конышев в свою очередь заявил, что возможность проведения подобных мастер-классов в дальнейшем обсуждается. При этом он подчеркнул, что главное - это планы на будущее.

"Надеюсь, что вскоре у нас появится команда, которая будет играть во взрослом чемпионате Эстонии", - говорит Конышев.

В мужском национальном первенстве "Виру спутник" не выступает уже второй год.