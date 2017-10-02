Во вторник дожди, +7..+11

Ночью облачно с прояснениями. Осадки с запада уйдут в центральную часть страны. Подует юго-восточный и южный ветер от 5 до 11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье от 10 до 15 м/с, порывами от 17 до 22 м/с. Температура воздуха от 5 до 9, на островах до 11 градусов тепла.

Днем дожди никуда не денутся. Южный и юго-восточный ветер подует от 6 до 11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье особенно ветрено - до 15 и даже 20 м/с. Но во второй половине дня ветер ослабеет. Столбики термометров покажут от 7 до 11, на побережье и островах до 14 градусов выше ноля.