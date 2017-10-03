МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности ({{commentsTotal}})
В минувшее воскресенье в испанской Каталонии прошел референдум по вопросу о независимости региона, которому сопутствовали массовые беспорядки. По данным мэра Барселоны Ады Колау, в стычках с полицией пострадали по меньшей мере 460 человек. МИД Эстонии рекомендует находящимся в эти дни в Испании людям следить за развитием событий и следовать распоряжениям местных властей. Подробнее об этом рассказывает советник по прессе Министерства иностранных дел Сандра Камилова: