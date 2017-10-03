Вывоз мусора в Йыхви с 1 ноября подорожает еще на треть

С 1 ноября вывоз мусора в Йыхви подорожает еще на 30,9% - об этом накануне в своем письме в волостную управу сообщило занимающееся организацией утилизацией бытовых отходов в регионе предприятие Ekovir.

Зимой предприятие объявило о планах поднять с 1 марта цены сразу на 76% - опустошение 800-литрового контейнера многоквартирного дома вместо 3,3 евро стоило бы уже 5,5 евро. Однако после возмущения со стороны местных жителей резкого повышения цен было решено избежать. Правда, именно что резкого, поскольку с 1 ноября будет действовать тот же самый прейскурант, о котором Ekovir ходатайствовал еще зимой.

По словам заместителя старейшины Йыхви Вадима Ивлиева, в конце апреля власти и предприятие договорились о том, что стоимость услуги подорожает в два этапа - сначала на 45%, а с 1 ноября - еще на 30,9% процента.

В фирме Ekovir повышение цены объясняют главным образом увеличением стоимости приема отходов на свалке Уйкала, а также изменением в ценообразовании за последние годы.