К службе в армии приступили и эстонские спортсмены

К срочной службе в рядах Сил обороны Эстонии накануне приступили и молодые, но уже известные профессиональные спортсмены.

Среди них завоевавший четвертое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне десятиборец Янек Йыглане, его партнер по сборной Кристьян Розенберг, а также футболисты "Нымме Калью" Хенрик Пюрг, Пеэтер Клейн и Роберт Кирсс, передают во вторник, 3 ноября, утренние новости ETV+.

Все они будут служить в спортивной роте батальона штаба и связи и за три месяца пройдут курс молодого бойца.

Армейское командование по возможности обещает отпускать футболистов на тренировки и матчи - до завершения чемпионата Эстонии остается четыре тура.

Всего в рамках последнего в этом году призыва в армию к срочной службе на текущей неделе приступают свыше 1000 человек.