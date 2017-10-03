Кандидату от Союза Сависаара грозит штраф до 1200 евро или арест за хулиганство

Взявшему на себя ответственность за акт вандализма в пункте обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне Дмитрию Гаевому, который баллотируется на выборах по списку избирательного союза Эдгара Сависаара, грозит денежный штраф в размере до 1200 евро или арест.

В случае, если стражи порядка окончательно признают Гаевого виновным в том, что на прошлой неделе он разрисовал и залил монтажной пеной входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси, 28 в Пыхья-Таллинне, ему грозит административное наказание, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в полиции.

В качестве возможного наказания виновному могут назначить штраф в размере до 300 штрафных единиц или же арестовать его.

Для выявления обстоятельства инцидента полиция возбудила делопроизводство о проступке.

Политический активист Дмитрий Гаевой, который баллотируется в Таллинне на местных выборах по списку избирательного союза Эдгара Сависаара, взял на себя ответственность за деяние через социальную сеть Facebook.

Напомним, местные жители активно выступали против открытия центра помощи наркозависимым на Ситси. Конфликт не исчерпан до сих пор.