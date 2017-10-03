rus.err.ee

Хельме: до местных выборов Рийгикогу не успеет обсудить отмену закона о сожительстве ({{commentsTotal}})

Эстония
Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония

С большой долей вероятности до муниципальных выборов Рийгикогу не успеет обсудить инициированный Консервативной народной партии Эстонии законопроект об отмене закона о совместном проживании.

Об этом во вторник, 3 октября, пишет газета Eesti Päevaleht, отмечая, что такую мысль высказал один из противников закона о сожительстве, лидер парламентской фракции консерваторов Мартин Хельме.

Изначально предполагалось, что Рийгикогу обсудит законодательную инициативу 12 октября, но в этот день в парламенте состоится дискуссия на тему перспектив развития Ида-Вирумаа.

Как полагает Хельме, сторонники закона о сожительстве из числа центристов, соцдемов и реформистов станут намеренно ее затягивать до окончания заседания, которое по четвергам длится всего три часа.

Конституционная комиссия предлагает отклонить законопроект EKRE в первом чтении.

Местные выборы пройдут 15 октября.

Редактор: Сергей Михайлов

закон о сожительстве


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
День рождения ETV+
ЭСТОНИЯ

В Тарту обнародуют идеи "народного бюджета"

Шестой год подряд в Тарту будет реализован проект "Народный бюджет".  В соответствии с ним жители сами смогут решить, на что город потратит 150 тысяч евро в 2018 году. Лучшие идеи будут обнародованы во вторник, 3 октября.

выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
30.09

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
08:03

Правительство одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий

07:34

Хельме: до местных выборов Рийгикогу не успеет обсудить отмену закона о сожительстве

07:22

Разрисовавшему дверь пункта обмена шприцев грозит штраф или арест

07:16

К службе в армии приступили и эстонские спортсмены

07:06

Вывоз мусора в Йыхви с 1 ноября подорожает еще на треть

07:04

МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности

02.10

Во вторник дожди, +7..+11

02.10

Работающий в системе санкт-петербургского СКА тренер провел мастер-класс в Кохтла-Ярве

02.10

Сборная Эстонии успешно выступила на "Играх непобежденных"

02.10

МИД Эстонии выступил в поддержку суверенитета ИспанииОбновлено

02.10

ERR в Москве: Россия уважает территориальную целостность Испании

02.10

Эстонию на домашнем чемпионате мира по шашкам представляют 9 спортсменов

02.10

В Эстонии приступили к работе банки Luminor и CoopОбновлено

02.10

Сокращать или не сокращать вице-мэров в Кохтла-Ярве: мнения кандидатов в депутаты разошлисьОбновлено

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

02.10

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

01.10

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

01.10

В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице

02.10

Сокращать или не сокращать вице-мэров в Кохтла-Ярве: мнения кандидатов в депутаты разошлисьОбновлено

02.10

В результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 пострадалиОбновлено

02.10

День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным

02.10

В Эстонии приступили к работе банки Luminor и CoopОбновлено

02.10

Семейный врач об отказе от вакцинации: люди мало знают о смертельных инфекциях

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
08:03

Правительство одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий

07:04

МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности

02.10

Власти города Пярну решают судьбу Музея современного искусства

02.10

Паэт: реакция властей Испании на референдум была неадекватной

02.10

Политолог: Евросоюз независимость Каталонии переживет

02.10

На этой неделе по всей Эстонии пройдет неделя предпринимательства

02.10

Рынок труда не ценит профессиональное образование

02.10

Сегодня истекает срок доплаты некоторых налогов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: