Хельме: до местных выборов Рийгикогу не успеет обсудить отмену закона о сожительстве

С большой долей вероятности до муниципальных выборов Рийгикогу не успеет обсудить инициированный Консервативной народной партии Эстонии законопроект об отмене закона о совместном проживании.

Об этом во вторник, 3 октября, пишет газета Eesti Päevaleht, отмечая, что такую мысль высказал один из противников закона о сожительстве, лидер парламентской фракции консерваторов Мартин Хельме.

Изначально предполагалось, что Рийгикогу обсудит законодательную инициативу 12 октября, но в этот день в парламенте состоится дискуссия на тему перспектив развития Ида-Вирумаа.

Как полагает Хельме, сторонники закона о сожительстве из числа центристов, соцдемов и реформистов станут намеренно ее затягивать до окончания заседания, которое по четвергам длится всего три часа.

Конституционная комиссия предлагает отклонить законопроект EKRE в первом чтении.

Местные выборы пройдут 15 октября.