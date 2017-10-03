Правительство одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий ({{commentsTotal}})
Накануне правительство одобрило поправки к законам, благодаря которым для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Подробнее об этом рассказывает вице-канцлер министерства социальных дел Райт Куузе: