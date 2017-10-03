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В Тарту обнародуют идеи "народного бюджета" ({{commentsTotal}})

Эстония
Жители Тарту смогут голосовать за понравившиеся им идеи городского благоустройства до 11 октября.
Жители Тарту смогут голосовать за понравившиеся им идеи городского благоустройства до 11 октября. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Шестой год подряд в Тарту будет реализован проект "Народный бюджет".  В соответствии с ним жители сами смогут решить, на что город потратит 150 000 евро в 2018 году. Лучшие идеи будут обнародованы во вторник, 3 октября.

С 5 по 11 октября жители города смогут проголосовать за различные идеи в сфере городского благоустройства, которые, по их мнению, следует реализовать городским властям, передают утренние новости ETV+. 

В экспертную комиссию еще весной было подано 56 предложений для голосования в рамках "народного бюджета", из которых на конкурс было отобрано 26 лучших. При этом непосредственно на голосование будет выставлено 20 из них, а презентация этих проектов пройдет в Тарту сегодня вечером. 

Две самых популярных идеи получат 75 000 евро на реализацию, и будут претворены в жизнь в течение следующего года.

Редактор: Сергей Михайлов

тартународный бюджет


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