В Тарту обнародуют идеи "народного бюджета"

Шестой год подряд в Тарту будет реализован проект "Народный бюджет". В соответствии с ним жители сами смогут решить, на что город потратит 150 000 евро в 2018 году. Лучшие идеи будут обнародованы во вторник, 3 октября.

С 5 по 11 октября жители города смогут проголосовать за различные идеи в сфере городского благоустройства, которые, по их мнению, следует реализовать городским властям, передают утренние новости ETV+.

В экспертную комиссию еще весной было подано 56 предложений для голосования в рамках "народного бюджета", из которых на конкурс было отобрано 26 лучших. При этом непосредственно на голосование будет выставлено 20 из них, а презентация этих проектов пройдет в Тарту сегодня вечером.

Две самых популярных идеи получат 75 000 евро на реализацию, и будут претворены в жизнь в течение следующего года.