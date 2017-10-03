Во вторник, 3 октября, в Тартуском уездном суде начался процесс по уголовному делу старейшины Тартуской волости Айвара Соопа, которого обвиняют в коррупции.

На первом заседании Сооп не признал себя виновным. Прения сторон назначены на 30 октября. Вероятно, что суд огласит решение 1 ноября.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

В результате этих соглашений волость выплатила фонду, который возглавлял признанный виновным в коррупции бывший мэр Калласте Виктор Нукка, свыше 100 000 евро. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения. Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправлял свой личный автомобиль горючим за счет бюджетных средств.

Фонд Emajõe Jõeriik, в совет которого в числе прочих в свое время входил и бывший вице-мэр Тарту Каяр Лембер, подозреваемый в неоднократном получении взяток и других экономических преступлениях, был ликвидирован в мае 2017 года.

Айвар Сооп руководит Тартуской волостью с 1993 года. С 2012 года он состоит в рядах Союза Отечества и Res Publica, но на время уголовного разбирательства приостановил членство в партии.