Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59

До 59 человек выросло число жертв стрельбы в Лас-Вегасе, еще 527 человек ранены. Стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

Стрельбу открыл 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок. Полиция сообщает, что во время обыска в доме Паддока были обнаружены более 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и несколько тысяч патронов, передает Би-би-си.

Кроме того, там же были обнаружены непонятные электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить.

Через несколько часов после нападения ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство", однако в ФБР заявили, что не могут подтвердить, что стрелок имел отношение к экстремистам.

До сих пор самым крупным инцидентом подобного рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.