Из-за шторма Linda Line во вторник отменила все рейсы между Таллинном и Хельсинки ({{commentsTotal}})
Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все рейсы, назначенные на вторник, 3 октября.
По сообщению компании, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море.
Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.
Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.
Редактор: Сергей Михайлов