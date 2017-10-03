Стоимость отопления в поселке Лоо может подешеветь на 10% ({{commentsTotal}})
Во вторник, 3 октября, предприятие Adven Eesti открывает новую работающую на древесной щепе котельную для обеспечения теплоэнергией примерно 2000 жителей и предприятий расположенного под Таллинном поселка Лаагри (Харьюский уезд).
По заверению компании, благодаря работе новой котельной, предельная цена центрального отопления в регионе снизится примерно на 10%.
Основным топливом для производства тепла стала выгодная и дружелюбная к окружающей среде древесная щепа, заменившая природный газ, которому свойственна нестабильная цена.
Стоимость строительства котельной составила около 700 000 евро.
Редактор: Сергей Михайлов