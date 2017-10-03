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Госбюджет 2018 года предусматривает 5 млн евро для самоуправлений Ида-Вирумаа ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Для Ида-Вирумаа нашли пять миллионов.
Для Ида-Вирумаа нашли пять миллионов. Автор: Johan Viirok/CreativeCommons
Ида-Вирумаа

Обсуждение в правительстве Ида-Вируской программы инвестиций, намеченной в коалиционном соглашении между Центристской партией, соцдемами и IRL, откладывалось по разным причинам с самой весны. Теперь вроде бы партнеры по коалиции договорились о том, чтобы выделить по этой программе Северо-Востоку Эстонии пять миллионов евро.

Если представители нынешнего властного союза раньше говорили о направлении 10-15 миллионов евро на Ида-Вирускую программу, то на следующий год запланированы пять миллионов.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон нынче подтвердила "Северному побережью", что министр госуправления Яак Ааб на заседании правительственного кабинета будет разъяснять принципы распределения денег Ида-Вируской программы. "Прежде всего она предусматривает поддержку для малых и средних предприятий. В планах также стипендии для той молодежи, которая получила высшее образование и приступает к работе в Ида-Вирумаа", — сказала Симсон о некоторых намерениях.

По ее словам, в госбюджете 2018 года для Ида-Вируской программы предусмотрены пять миллионов евро. "На связанных с бюджетом переговорах мы одним из последних дел нашли денежное покрытие для Ида-Вируской программы", — сказала Симсон, отметив, что это стало возможно, поскольку нынешний экономический рост в стране и прогноз на следующий год оказались лучше ожидавшихся ранее.

В следующие годы объем программы должен, по словам министра экономики, вырасти до 10 млн евро.

Весной министр предпринимательства Урве Пало и тогдашний министр госуправления Михаил Корб сделали предложение, чтобы в Ида-Вирускую программу постоянно, в течение по крайней мере десяти лет, направляли часть средств налогов на загрязнение, вносимых здешними сланцевыми предприятиями. Это обеспечило бы программе, в зависимости от объемов добычи, 10-15 миллионов евро в год. Однако принципиально против этого предложения было Министерство окружающей среды, пожелавшее по-прежнему само заниматься распределением налогов на загрязнение.

Редактор: Артур Тооман

программа развития ида-виумаа


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