Из-за инфекции в Русской школе Йыхви второклассникам отменили уроки

Из-за быстро распространяющейся инфекции, в прошлую пятницу был закрыт бассейн Йыхвиской русской основной школы. В понедельник директор отменила до конца недели все уроки во 2а классе.

У всех заболевших детей одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с кишечным трактом и характерная сыпь, сообщает во вторник, 3 октября, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на региональную газету "Северное побережье".

По словам директора Идаской службы Департамента здоровья Ольги Смолиной, к понедельнику были зарегистрированы несколько случаев заболеваний среди учеников начальных классов Йыхвиской русской основной школы, но лабораторных подтверждений пока, к сожалению, нет.

Такие же симптомы проявились и у четырех детей в Нарве.