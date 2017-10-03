Из-за быстро распространяющейся инфекции, в прошлую пятницу был закрыт бассейн Йыхвиской русской основной школы. В понедельник директор отменила до конца недели все уроки во 2а классе, в котором заболели восемь учеников из 21. Медики подозревают вирусный энтерит.

Как пояснила директор школы Ирина Шульгина "Актуальной камере", это превентивные меры: "Восемь человек из 21 – это достаточно много, поэтому мы позвонили в службу здоровья. Также попросили школьную медсестру выявить, есть ли подобные заболевания в других классах. Сегодня мы посчитали, что в школе отсутствует 50 человек из 497".

Директор Идаской службы Департамента здоровья Ольга Смолина отметила, что на данный момент лабораторного исследования происхождения инфекции нет, однако по клиническим проявлениям поставлен диагноз вирусного энтерита. Энтеритами называют поражения тонкого кишечника с расстройствами пищеварения. Такое заболевание зачастую является поводом для активного лечения в стационаре.

Руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре отмечает, что в последнее время действительно фиксируется много заболеваний вирусной инфекцией, которую в СМИ называют вирусом Коксаки, хотя речь все же идет скорее о вирусном энтерите. При этом в больнице отметили, что данных, позволяющих говорить об эпидемии, нет.

Если лабораторные анализы не дадут повода для принятия более серьезных мер, то в Йыхвиской русской основной школе карантин продлится до этой пятницы.

Ида-вируские медики отметили четыре случая заболевания детей вирусным энтеритом в центральной части региона и четыре случая энтеровируса в Нарве.

Объявление в школе. Автор: ERR

Как сообщала служба новостей "Радио 4" со ссылкой на региональную газету "Северное побережье", у всех заболевших детей одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с кишечным трактом и характерная сыпь.