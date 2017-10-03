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Фракции Рийгикогу еще не решили, как проголосуют по вопросу отмены закона о сожительстве ({{commentsTotal}})

Эстония
Карин Коппель
Зонт в раскраске цветов радуги. Иллюстративное фото.
Зонт в раскраске цветов радуги. Иллюстративное фото.
Эстония

Инициированный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект об отмене закона о совместном проживании поступит на первое чтение в Рийгикогу 12 или 17 октября, но большинство парламентских фракций лишь на следующей неделе решат, будет ли при голосовании их позиция единой или каждый член фракции будет голосовать так, как считает нужным.

EKRE подала в Рийгикогу законопроект об отмене действующего закона о совместном проживании в мае этого года, и обсуждение этой инициативы внесено в повестку дня заседания Рийгикогу 12 октября, то есть за три дня до дня выборов. Газета Eesti Päevaleht сообщила, что обсуждению этого закона будет предшествовать иницированное Центристской фракцией обсуждение ситуации в Ида-Вирумаа, что означает, что в этот день его могут просто не успеть обсудить в парламенте, передает новостной портал ERR.

EKRE пыталась отменить этот закон еще прошлой весной, но тогда для этого не хватило голосов.

Председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме сказал ERR, что они, как инициаторы законопроекта, будут единогласно голосовать за отмену закона о совместном проживании.

Отмену законопроекта поддерживает также Союз Отечества и Res Publica

Позиция членов парламентской фракции выяснится на следующей неделе, сказал лидер партии Хелир-Валдор Сеэдер.

"Для IRL здесь все легко и просто - мы сформировали позицию нашей партии еще в 2014 году, и мы также неоднократно голосовали по этому вопросу в Рийгикогу, и всегда голосовали одинаково", - сказал он.

Сеэдер добавил, что, поскольку до обсуждения в парламенте есть еще неделя, то фракция соберется в следующий понедельник, и на собрании в том числе будет обсуждаться и этот законопроект, но он не видит причин, по которым позиция партии могла бы измениться.

"Я уверен, что подавляющее большинство членов фракции будет голосовать так же, как и в 2014 году", - сказал Сеэдер, имея в виду, что тогда ни один из членов фракции IRL не проголосовал за принятие этого закона.

Певкур: нелогично отбирать уже предоставленные права

Фракция "Партии реформ" также будет обсуждать законопроект об отмене закона о совместном проживании в следующий понедельник. Руководитель фракции и лидер партии Ханно Певкур сказал, что не понимает, почему они должны отказаться от своей прежней позиции.

"Демократия должна быть последовательной, и отнять уже предоставленные права не представляется логичным", - считает Певкур.

Социал-демократы против отмены закона о совместном проживании

"У нас есть твердая позиция и мы считаем, что законопроект EKRE в этой форме поддерживать нельзя, и его вообще не нужно рассматривать. Я думаю, что мы достаточно едины", - сказал председатель фракции соцдемов Калви Кыва, и добавил, что они обсудят этот вопрос в будущий понедельник

Фракция центристов пока не сформировала свою позицию

Также в понедельник этот вопрос будет обсуждаться во фракции Центристской партии, которая, по словам ее председателя Керсти Сарапуу, еще не сформулировала свою позицию.

Заместитель председателя фракции Эрки Сависаар сказал, что они еще не рассматривали вопрос о том, будет ли каждый член фракции голосовать самостоятельно, исходя из своего отношения, или будет выработана общая, поддерживаемая всеми позиция.

"Мы обсудим это на следующей неделе - в понедельник и в среду", - пояснил он, но не смог предсказать, какое решение будет выработано.

"Мнения были разные, но какое решение будет принято по поводу голосования, это мы еще будем обсуждать", - сказал Сависаар.

Свободная партия рекомендует своим членам не голосовать

Свободная партия не будет обсуждать, как голосовать за отмену закона о совместном проживании, но общая рекомендация - не голосовать, отметил председатель фракции Артур Тальвик.

"Мы разработали собственный законопроект, и считаем, что для разрешения этой сложной ситуации необходим закон о так называемом гражданском партнерстве. Наш законопроект является, по сути, законом о гражданском партнерстве", - пояснил он.

По словам Тальвика, Свободная партия по-прежнему считает, что ситуация с законом о совместном проживании раскалывает общество, и что такой закон Эстонии не нужен.

"Мы должны разрешить эту ситуацию. На данный момент некоторые партии просто наслаждаются тем, что решения нет", - считает он.

Вышедшие летом из IRL депутаты Маргус Цахна и Марко Михкельсон, подтвердили, что они не поддерживают законопроект EKRE.

"Я точно проголосую против этого законопроекта, то есть, за закон о совместном проживании", - сказал Михкельсон, который в 2014 году не голосовал за принятие закона о совместном проживании.

"Я не поддерживаю законопроект EKRE, я не поддерживаю отмену закона о совместном проживании", - сообщил и Цахна.

Закон о совместном проживании был принят Рийгикогу 9 октября 2014 года и вступил в силу в 2016 году. Однако исполнительные акты к закону до сих пор не приняты.

Редактор: Надежда Берсенёва



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