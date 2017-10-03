Строительные работы на автовокзале Нарвы закончатся не раньше весны 2018 года

Планируемое окончание проекта по возведению автобусного терминала в Нарве передвинулось с сентября этого года на май 2018. Одной из причин задержки стала обнаруженная на территории площади действующая теплотрасса.

Как сообщалось ранее, в ходе подготовительных работ была обнаружена булыжная мостовая на Привокзальной площади. В итоге было принято решение не сохранять мостовую, а камни демонтировать. В дальнейшем их планируется использовать на островках безопасности Привокзальной площади или в других местах, возможно, и на Ратушной площади.

"Сюрпризом стала и обнаруженная действующая теплотрасса"

Большим сюрпризом стала и обнаруженная на месте проведения работ действующая теплотрасса, которой нет на картах города. Сейчас уточняется вопрос, что с ней делать.

По информации заведующей службы проектов департамента развития и экономики Нарвы Анне Вейво, до начала зимнего периода завершить весь проект не удастся. Планируемое окончание проекта по возведению автобусного терминала — май следующего года.

Вероятно, что к этому времени и эстонская железная дорога завершит свою часть работ по реконструкции железнодорожного вокзала.

Строительные работы на Ратушной площади также откладываются

Задерживается также и запланированное на этот год начало строительных работ на Ратушной площади, по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с проектом.

" Авторы идеи Ратушной площади посчитали ее устаревшей и отказались от проекта"

По словам Вейво, авторы идеи по реконструкции Ратушной площади посчитали ее устаревшей и отказались от проекта. Поэтому был проведен новый конкурс идей.

"Было принято решение провести архитектурный конкурс, рассчитанный уже на большую территорию — не отдельно Стокгольмская площадь и отдельно Ратушная площадь, а чтобы концепция рассматривала пространство более широко и охватывала в том числе исторический парк", - отметила она.

Проектирование Ратушной площади и Ратуши должно завершиться в конце этого года. Строительные работы планируется вести с конца 2018 года и до 2020 года.

По словам Вейво, к 2020 году планируется выполнить и первый этап работ на Стокгольмской площади. В ходе первого этапа будут сделаны подходы к Ратуше со стороны Стокгольмской площади и организована парковка.