Владимир Иванов на турнире в Казахстане бился до конца, но уступил

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел преодолеть стартовый барьер на турнире серии ATP Challenger в казахском Актобе с призовым фондом 50 тысяч долларов США.

Во вторник, 3 октября, в первом круге турнира 30-летний Иванов, занимающий 478-е место в рейтинге ATP, в трех сетах уступил 319-й ракетке мира, 20-летнему Ивану Гахову из России.

Первый сет завершился со счетом 7:5 в пользу россиянина, во втором сильнее был уже Иванов - 6:2.

Решающий сет начался под диктовку Гахова, который взял четыре гейма подряд. Однако затем Иванов сумел вернуться в игру. Он бился до конца, но в итоге проиграл - 4:6.

Матч продлился 2 часа 5 минут. Иванов один раз сумел подать навылет, реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Гахов отметился восемью эйсами, шесть раз взял подачу соперника и совершил три двойные ошибки.

Ранее соперники друг против друга не играли.

В основную сетку турнира Владимир Иванов пробился через квалификацию.