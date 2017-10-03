Опрос: финны будут продолжать "пивное ралли" из Эстонии и при росте акцизов

Финны не собираются сокращать ввоз алкоголя из Эстонии, несмотря на решение эстонского правительства повысить акцизы на алкоголь. Для сокращения потребления алкоголя нужны другие меры, показывает последнее исследование.

По результатам опроса, проведенного по заказу Ассоциации торговли товарами повседневного потребления, финны будут и в дальнейшем покупать в Эстонии пиво и крепкие напитки, несмотря на повышение акцизов на алкоголь в Эстонии, передает Yle.

По мнению Ассоциации торговли, нужны новые меры для того, чтобы остановить "пивное ралли" из Эстонии. Ассоциация, в частности требует разрешить продажу крепкого пива и других напитков крепостью до 5,5% в продовольственных магазинах.

Парламент Финляндии на днях рассмотрит соответствующее изменение в законодательстве. Данный законопроект является исключительным в том смысле, что в его первом чтении депутатам разрешат вносить альтернативные предложения касательно границы содержания алкоголя в напитках, продаваемых в продовольственных магазинах. Также депутатам правящих партий будет предоставлено право проголосовать против правительственного законопроекта в вопросе крепости продаваемого в магазинах алкоголя.

Согласно результатам опроса Ассоциации торговли товарами повседневного потребления, повышение акцизов на алкоголь в Эстонии и появление в продовольственных магазинах напитков крепостью максимум 5,5% вместе способствовали бы увеличению доходов финского государства от налогов.

В то же время Ассоциация верит, что общее потребление алкоголя сократилось бы примерно на 1%, а многие граждане стали бы пить менее крепкие напитки, чем сейчас.