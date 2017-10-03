Благодаря позвонившей в полицию жительнице Нарвы стражи порядка сумели найти 27-летнего Дмитрия, к поискам которого власти приступили накануне, 3 октября, попросив помощи как у СМИ, так и у широкой общественности.

"Дмитрий найден, с ним все в порядке. О месторасположении мужчины сообщилa внимательная местная жительница, которая увидела Дмитрия недалеко от Нарвы и позвонила на номер 112. Сотрудники Нарвского отделения полиции благодарят всех, кто помог в поисках Дмитрия, и особенно женщину, позвонившую в полицию", - сказала в среду, 4 октября, пресс-секретарь Идаской префектуры Керту Кралль.

Накануне портал rus.err.ee написал о том, что нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома 29 сентября и не вернулся.

В стрессовой ситуации мужчина мог вести себя непредсказуемо, поэтому полиция просила не контактировать с ним, а сразу сообщить о нем по номеру 112.