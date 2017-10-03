По всей Эстонии проходят уроки в школах нацменьшинств ({{commentsTotal}})
С сентября при поддержке государства началась учебная работа в 24 воскресных школах национальных меньшинств по всей Эстонии. Финансирование в первом туре Фонда интеграции получили украинские, русские, две азербайджанские, латышская, финско-ингерманландская, татарская, кабардинская, три армянских и белорусская воскресные школы. Результаты второго тура будут объявлены в ноябре. Подробнее об этом рассказывает руководитель сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристина Пиргоп: