Правосудие в США: судьбу обвиняемых решает не суд присяжных, а система признательных сделок

В 2014 году судья напечатал в The New York Review of Books нашумевшую статью под заголовком "Почему невинные люди признают себя виновными", в которой призвал изменить систему признательных сделок. В частности, Рейкофф предложил вовлечь судей в процесс их составления, который сейчас отдан на откуп прокурорам и происходит в тайне от общественности.

