Правосудие в США: судьбу обвиняемых решает не суд присяжных, а система признательных сделок

Судебная система Америки в жизни выглядит совсем не так, как на экране. Судьбу обвиняемых в подавляющем большинстве случаев решает не суд присяжных, на который отцы-основатели Америки возлагали главные надежды в обеспечении справедливого судопроизводства и противостояния тирании, а система признательных сделок (plea bargains), заключаемых за закрытыми дверями.

Подавляющее большинство арестованных по уголовным делам поначалу не признают себя виновными. От русских часто слышишь уверенную фразу: "Да у них ничего нет!". Проблема в том, что прокуратура, как правило, не попросит у судьи ордер на ваш арест, если у нее уже нет солидной доказательной базы, передает Русская служба Би-би-си.

По закону прокуратура обязана предоставить обвиняемому изрядную часть собранного на него компромата. Арестант знакомится с ним, обычно приходит к выводу, что дела у него плохи, и в большинстве случаев соглашается на предложение прокуроров подписать с ними признательную сделку.

Суть ее в том, что он признает себя виновным в менее тяжком преступлении, а прокуратура взамен соглашается снять с него более тяжелые обвинения, по которым ему грозит значительно больший срок.

Понятно, что выигрывает от такой сделки арестант. Например, в 2012 году средний федеральный приговор за наркотики составлял после признательной сделки 5 лет и 4 месяца тюрьмы, тогда как обвиняемые, которые пошли на суд и были признаны виновными, получили в среднем 16 лет.

А прокуратура получает возможность закрыть дело и сэкономить свои ресуры, которые не безграничны. К тому же американский суд - это всегда лотерея, и прокуроры не хотят рисковать.

Прокуроры заинтересованы в том, чтобы вы признали себя виновным как можно раньше, потому что это позволит им не тратить время и деньги на подготовку к процессу. За это они попросят судью учесть при вынесении приговора, что вы признались "своевременно".

Особенно широко распространены признательные сделки в федеральной системе США, где в 2014 году до суда дошло менее 3% уголовных дел. То есть больше 97% закончились сделкой. За три года картина вряд ли заметно изменилась.

Я помню год, когда за все лето в манхэттенском федеральном суде не было ни единого процесса. Огромный судебный небоскреб был пуст, не считая скучающих делопроизводителей и судебных приставов.

Институт сделок между обвиняемыми и прокуратурой в США распространен куда шире, чем в других западных странах. Но он существовал не с самого начала.

До Гражданской войны (1861-1865 гг.) сделки были крайне редки. В результате войны и резко увеличившейся иммиграции стало значительно больше преступности, и сделки помогли облегчить бремя, обрушившееся на судебную систему.

Преступники по-прежнему садились в тюрьму, но на меньший срок, а прокуроры закрывали дела быстрее и дешевле, чем прежде.

Система сделок вызывает нарекания с разных сторон

Одни критики, особенно за границей, косо смотрят на эти "сделки с дьяволом", потому что они позволяют преступникам избежать полновесного наказания.

Другие, наоборот, сетуют, что при нынешней американской системе виновными себя иногда признают совершенно невинные люди, которые после ареста переоценивают доказательную базу и решимость прокуратуры и недооценивают возможности своей защиты.

Сторонники этой точки зрения говорят, что эти люди принимают вполне, на первый взгляд, рациональное решение. Они предпочитают согласиться на относительно скромный срок лишения свободы и не играть в судебную лотерею, проигрыш в которой сулит им гораздо более суровое наказание.

Некоторые исследователи подсчитали, что от 2% до 8% американских осужденных оказались в местах заключения именно из-за такого самооговора.

В США сидит около 2,2 млн человек, поэтому даже если доля таких людей составляет всего 1%, то речь идет более чем о 20 тысячах человек.

Тревогу по этому поводу бьют такие либеральные юристы, как известный манхэттенский федеральный судья Джед Рейкофф, приговоривший к 20 годам тюрьмы "кокаинового летчика" Константина Ярошенко и лишенный за это права въезда в Российскую Федерацию, о чем Рейкофф, как я понял, особенно не кручинится.

В 2014 году судья напечатал в The New York Review of Books нашумевшую статью под заголовком "Почему невинные люди признают себя виновными", в которой призвал изменить систему признательных сделок. В частности, Рейкофф предложил вовлечь судей в процесс их составления, который сейчас отдан на откуп прокурорам и происходит в тайне от общественности.

Американские судьи не хотят сажать невинных и принимают ряд мер, призванных отсеять обвиняемых, которые себя оговаривают. В частности, протокол соответствующих церемоний требует, чтобы обвиняемый убедительно рассказал о преступлении, в котором он признается.

Бывает, что судья находит его версию неубедительной и отказывается принять его признание.

Права признать вину и этим облегчить себе наказание в конституции США нет. Судьи отказываются принять признание вины очень редко.