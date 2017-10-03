rus.err.ee

Правосудие в США: судьбу обвиняемых решает не суд присяжных, а система признательных сделок ({{commentsTotal}})

За рубежом
Здание суда в Вашингтоне.
Здание суда в Вашингтоне. Автор: REUTERS/Scanpix
За рубежом

Судебная система Америки в жизни выглядит совсем не так, как на экране. Судьбу обвиняемых в подавляющем большинстве случаев решает не суд присяжных, на который отцы-основатели Америки возлагали главные надежды в обеспечении справедливого судопроизводства и противостояния тирании, а система признательных сделок (plea bargains), заключаемых за закрытыми дверями.

Подавляющее большинство арестованных по уголовным делам поначалу не признают себя виновными. От русских часто слышишь уверенную фразу: "Да у них ничего нет!". Проблема в том, что прокуратура, как правило, не попросит у судьи ордер на ваш арест, если у нее уже нет солидной доказательной базы, передает Русская служба Би-би-си.

По закону прокуратура обязана предоставить обвиняемому изрядную часть собранного на него компромата. Арестант знакомится с ним, обычно приходит к выводу, что дела у него плохи, и в большинстве случаев соглашается на предложение прокуроров подписать с ними признательную сделку.

Суть ее в том, что он признает себя виновным в менее тяжком преступлении, а прокуратура взамен соглашается снять с него более тяжелые обвинения, по которым ему грозит значительно больший срок.

Понятно, что выигрывает от такой сделки арестант. Например, в 2012 году средний федеральный приговор за наркотики составлял после признательной сделки 5 лет и 4 месяца тюрьмы, тогда как обвиняемые, которые пошли на суд и были признаны виновными, получили в среднем 16 лет.

А прокуратура получает возможность закрыть дело и сэкономить свои ресуры, которые не безграничны. К тому же американский суд - это всегда лотерея, и прокуроры не хотят рисковать.

Прокуроры заинтересованы в том, чтобы вы признали себя виновным как можно раньше, потому что это позволит им не тратить время и деньги на подготовку к процессу. За это они попросят судью учесть при вынесении приговора, что вы признались "своевременно".

Особенно широко распространены признательные сделки в федеральной системе США, где в 2014 году до суда дошло менее 3% уголовных дел. То есть больше 97% закончились сделкой. За три года картина вряд ли заметно изменилась.

Я помню год, когда за все лето в манхэттенском федеральном суде не было ни единого процесса. Огромный судебный небоскреб был пуст, не считая скучающих делопроизводителей и судебных приставов.

Институт сделок между обвиняемыми и прокуратурой в США распространен куда шире, чем в других западных странах. Но он существовал не с самого начала.

До Гражданской войны (1861-1865 гг.) сделки были крайне редки. В результате войны и резко увеличившейся иммиграции стало значительно больше преступности, и сделки помогли облегчить бремя, обрушившееся на судебную систему.

Преступники по-прежнему садились в тюрьму, но на меньший срок, а прокуроры закрывали дела быстрее и дешевле, чем прежде.

Система сделок вызывает нарекания с разных сторон

Одни критики, особенно за границей, косо смотрят на эти "сделки с дьяволом", потому что они позволяют преступникам избежать полновесного наказания.

Другие, наоборот, сетуют, что при нынешней американской системе виновными себя иногда признают совершенно невинные люди, которые после ареста переоценивают доказательную базу и решимость прокуратуры и недооценивают возможности своей защиты.

Сторонники этой точки зрения говорят, что эти люди принимают вполне, на первый взгляд, рациональное решение. Они предпочитают согласиться на относительно скромный срок лишения свободы и не играть в судебную лотерею, проигрыш в которой сулит им гораздо более суровое наказание.

Некоторые исследователи подсчитали, что от 2% до 8% американских осужденных оказались в местах заключения именно из-за такого самооговора.

В США сидит около 2,2 млн человек, поэтому даже если доля таких людей составляет всего 1%, то речь идет более чем о 20 тысячах человек.

Тревогу по этому поводу бьют такие либеральные юристы, как известный манхэттенский федеральный судья Джед Рейкофф, приговоривший к 20 годам тюрьмы "кокаинового летчика" Константина Ярошенко и лишенный за это права въезда в Российскую Федерацию, о чем Рейкофф, как я понял, особенно не кручинится.

В 2014 году судья напечатал в The New York Review of Books нашумевшую статью под заголовком "Почему невинные люди признают себя виновными", в которой призвал изменить систему признательных сделок. В частности, Рейкофф предложил вовлечь судей в процесс их составления, который сейчас отдан на откуп прокурорам и происходит в тайне от общественности.

Американские судьи не хотят сажать невинных и принимают ряд мер, призванных отсеять обвиняемых, которые себя оговаривают. В частности, протокол соответствующих церемоний требует, чтобы обвиняемый убедительно рассказал о преступлении, в котором он признается.

Бывает, что судья находит его версию неубедительной и отказывается принять его признание.

Права признать вину и этим облегчить себе наказание в конституции США нет. Судьи отказываются принять признание вины очень редко.

 

Редактор: Надежда Берсенёва

судебная система сша


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
Протестующие собираются в Барселоне в рамках всеобщей забастовки.

В результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дороги

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

День рождения ETV+
ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Провал в Кохтла-Ярве

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

На Северо-Востоке земля уходит из под ног. Провалы на месте бывших шахтных выработок заставляют говорить о проблемах в сланцедобывающей промышленности и инфраструктуре региона в целом. Некоторые аналитики считают это предвестник катастрофы государственного значения.

ЭКОНОМИКА
02.10

Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

01.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

30.09

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:04

Организаторы "Золотой маски" в этом году решили сделать акцент на музыкальную драматургию

13:58

В результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дороги

13:28

В пятницу в Таллинне представят печатные издания, посвященные эмоциональному опыту художников

13:22

Бывший футболист "Транса" пожаловался на обилие бестолковой борьбы в чемпионате Эстонии

13:19

Под наблюдением налоговиком находится более 8000 человек

13:19

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие волн пространства-времени

13:10

41 кандидат выбыл из списка баллотирующихся на местных выборах

13:07

Правосудие в США: судьбу обвиняемых решает не суд присяжных, а система признательных сделок

12:44

Карабешкин: отделение Каталонии ослабило бы Испанию, но не ЕвросоюзОбновлено

12:14

По всей Эстонии проходят уроки в школах нацменьшинств

12:09

Разыскивается 27-летний нарвитянин: полиция просит с ним не контактировать

12:09

Палате людей с ограниченными возможностями исполняется 20 лет

12:07

Опрос: финны будут продолжать "пивное ралли" из Эстонии и при росте акцизов

12:05

Тартуский волостной старейшина Айвар Сооп не признал в суде вины в коррупцииОбновлено

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

02.10

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

01.10

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

02.10

Сокращать или не сокращать вице-мэров в Кохтла-Ярве: мнения кандидатов в депутаты разошлисьОбновлено

02.10

День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

02.10

Семейный врач об отказе от вакцинации: люди мало знают о смертельных инфекциях

02.10

В результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 пострадалиОбновлено

11:53

В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полицияОбновлено

02.10

Работающий в системе санкт-петербургского СКА тренер провел мастер-класс в Кохтла-Ярве

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:10

41 кандидат выбыл из списка баллотирующихся на местных выборах

12:44

Карабешкин: отделение Каталонии ослабило бы Испанию, но не ЕвросоюзОбновлено

12:14

По всей Эстонии проходят уроки в школах нацменьшинств

12:09

Палате людей с ограниченными возможностями исполняется 20 лет

12:03

На этой неделе начинается досрочное и электронное голосование на местных выборах

09:09

Принимаются заявки на участие в программе "Молодежь в школу"

07:04

МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности

02.10

Власти города Пярну решают судьбу Музея современного искусства

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: