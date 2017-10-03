41 кандидат выбыл из списка баллотирующихся на местных выборах

Количество баллотирующихся на муниципальных выборах кандидатов в местные органы власти сократилось на 41 человека. К 10 сентября, когда волостные и городские избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов, число баллотирующихся составляло 11 845 человек.

Ко 2 октября избиркомы должны были по тем или иным причинам либо аннулировать решение о регистрации, либо, наоборот, внести в список не зарегистрированного ранее кандидата.

В итоге, общее и окончательное число баллотирующихся на местных выборах лиц сократилось до 11 804 человек.

Для сравнения, в муниципальных выборах 2013 года приняли участие почти 15 тысяч кандидатов. По словам руководителя Государственной службы по организации выборов Прийта Винкеля, отменять решение о регистрации приходилось в том числе и по причине смерти кандидата.