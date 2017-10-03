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Под наблюдением налоговиком находится более 8000 человек ({{commentsTotal}})

Экономика
Налоговики пристально следят за уплатой налогов.
Налоговики пристально следят за уплатой налогов. Автор: Dave Dugdale/CreativeCommons
Экономика

В ближайшее время Налогово-таможенный департамент (НТД) Эстонии свяжется с 8252 лицами, которые не представили налоговые декларации или не указали часть полученных в прошлом году доходов.

По оценке НТД, сумма незадекларированных доходов составляет 42,2 млн евро. По данным налоговиков, декларации не представили 1157 человек, которые получили доход за границей. Всего вопросы по декларациям о доходах у мытарей есть к 8252 жителям Эстонии.

"Обмен данными с другими европейскими странами стал гораздо лучше, поэтому у нас появилась информация об эстонских налогоплательщиках, получивших в прошлом году доходы за границей", - сказал главный специалист НТД Ханнес Удде и посоветовал людям перепроверить представленную в декларации информацию.

По словам Удде, чаще всего люди не указывают в качестве дохода продажу леса или недвижимости. Представитель НТД уверяет, что людей не собираются наказывать, им объяснят, в каком случае подоходный налог необходимо платить, а в каком случае есть налоговые льготы.

НТД получил 619 700 налоговых деклараций за 2016 год и вернул почти 98 млн евро переплаченного налога.

Редактор: Артур Тооман

налоговые декларации в эстонии


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