Под наблюдением налоговиков находится более 8000 человек

В ближайшее время Налогово-таможенный департамент (НТД) Эстонии свяжется с 8252 лицами, которые не представили налоговые декларации или не указали часть полученных в прошлом году доходов.

По оценке НТД, сумма незадекларированных доходов составляет 42,2 млн евро. По данным налоговиков, декларации не представили 1157 человек, которые получили доход за границей. Всего вопросы по декларациям о доходах у мытарей есть к 8252 жителям Эстонии.

"Обмен данными с другими европейскими странами стал гораздо лучше, поэтому у нас появилась информация об эстонских налогоплательщиках, получивших в прошлом году доходы за границей", - сказал главный специалист НТД Ханнес Удде и посоветовал людям перепроверить представленную в декларации информацию.

По словам Удде, чаще всего люди не указывают в качестве дохода продажу леса или недвижимости. Представитель НТД уверяет, что людей не собираются наказывать, им объяснят, в каком случае подоходный налог необходимо платить, а в каком случае есть налоговые льготы.

НТД получил 619 700 налоговых деклараций за 2016 год и вернул почти 98 млн евро переплаченного налога.