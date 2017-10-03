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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие гравитационных волн ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Лауреаты Нобелевской премии по физике Райнер Вейсс, Барри Бэриш и Кип Торн.
Лауреаты Нобелевской премии по физике Райнер Вейсс, Барри Бэриш и Кип Торн. Автор: Комитет по Нобелевским премиям.
За рубежом

Нобелевской премии по физике за 2017 год удостоились Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн, сообщается на сайте премии.

Возмущения пространства-времени от слияния пары черных дыр впервые обнаружила 14 сентября 2015 года коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), Лента.ру подробно писала об открытии.

В середине 1970-х годов Вайс (Массачусетский технологический институт) провел анализ возможных источников фонового шума, которые бы исказили результаты измерений, а также предложил необходимую для этого конструкцию лазерного интерферометра. Бэриш (Калифорнийский технологический институт) и Торн (Калифорнийский технологический институт) являются главными организаторами создания LIGO.

По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.

Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Бэриш получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Вейсс и Торн. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.

Нобелевскую премию по физике присуждает Шведская королевская академия наук. Она же выбирает лауреатов из кандидатов, предлагаемых специализированными комитетами.

Накануне, 2 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2017 год были названы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за их открытия молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом.

В 2016 году награду по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Ученый: лауреаты Нобелевской премии по физике открыли новые объекты во Вселенной

Лауреаты Нобелевской премии по физике открыли новые объекты во Вселенной - гравитационные волны, благодаря чему ученые могут заглянуть в то время, когда рождалась Вселенная. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий лабораторией космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Липунов.

"Сильное технологическое достижение, которое позволило открыть новый объект нашей Вселенной - гравитационные волны. А вот теперь все астрофизики будут ждать открытия из тех эпох, когда рождалась наша Вселенная. Кроме гравитационных волн никакие сигналы оттуда не доходят. И то, что мы научились их ловить, - мы открыли канал, который позволит заглянуть в то время, когда рождалась Вселенная, а может быть еще и до этого", - сказал Липунов.

Ученый подчеркнул, что открытие гравитационных волн позволит исследователям начать множество новых работ.

Гравитационные волны - это колебания ткани пространства-времени, которые разбегаются от массивных объектов, движущихся с переменным ускорением. Из-за относительной слабости гравитационных сил (по сравнению с прочими) волны имеют весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации. Похожим образом перемещающийся электрический заряд порождает электромагнитные волны, которые гораздо легче зарегистрировать. Обнаружение гравитационных волн подтвердило предсказание общей теории относительности Альберта Эйнштейна, сделанное в 1915 году, и ознаменовало начало новой области гравитационно-волновой астрономии.

Впервые гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 13:51 по московскому времени одновременно двумя профильными обсерваториями LIGO - в штатах Луизиана и Вашингтон, а официально участники проекта объявили об открытии гравитационных волн 11 февраля 2016 года на пресс-конференциях, одновременно прошедших в Вашингтоне, Москве и других городах.

Ученый отмечает, что присуждение Нобелевской премии за открытие гравитационных волн, сделанное всего два года назад, было ожидаемым и логичным шагом. "Никто не сомневается в важности этого открытия и достоверности, именно поэтому ее и вручили так быстро. Не сомневались, потому что эксперимент надежный, и уже открыто четыре слияния черных дыр", - сказал Липунов. Он так же отметил огромный вклад Кипа Торна в это открытие.

Редактор: Надежда Берсенёва

физиканобелевская премия


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