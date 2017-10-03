Нобелевскую премию по физике присудили за открытие волн пространства-времени

Нобелевской премии по физике за 2017 год удостоились Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн, сообщается на сайте премии.

Возмущения пространства-времени от слияния пары черных дыр впервые обнаружила 14 сентября 2015 года коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), Лента.ру подробно писала об открытии.

В середине 1970-х годов Вайс (Массачусетский технологический институт) провел анализ возможных источников фонового шума, которые бы исказили результаты измерений, а также предложил необходимую для этого конструкцию лазерного интерферометра. Бэриш (Калифорнийский технологический институт) и Торн (Калифорнийский технологический институт) являются главными организаторами создания LIGO.

По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.

Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Бэриш получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Вейсс и Торн. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.

Нобелевскую премию по физике присуждает Шведская королевская академия наук. Она же выбирает лауреатов из кандидатов, предлагаемых специализированными комитетами.

Накануне, 2 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2017 год были названы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за их открытия молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом.

В 2016 году награду по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.