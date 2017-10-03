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Бывший футболист "Транса" пожаловался на обилие бестолковой борьбы в чемпионате Эстонии ({{commentsTotal}})

Спорт
Василий Пинчук (номер 8) покинул
Василий Пинчук (номер 8) покинул "Транс". Автор: ERR
Спорт

Сыгравший 11 матчей за нарвский "Транс" российский защитник Василий Пинчук считает, что в чемпионате Эстонии по футболу присутствует слишком много бестолковой борьбы.

Об этом футболист, ныне играющий во втором российском дивизионе за "Долгопрудный", рассказал в интервью официальному сайту своего нового клуба.

По словам Пинчука, по мысли футбол в высшей лиге Эстонии можно сравнивать с российским молодежным первенством.

"А так в матчах было очень много бестолковой борьбы", - добавил Пинчук.

Пинчук, подписавший с "Трансом" соглашение в конце февраля, провел в чемпионате Эстонии 11 матчей, в которых всегда выходил в стартовом составе. Уроженец Санкт-Петербурга дважды удалялся с поля - в матчах с "Пайде" (4 марта) и "Таммекой" (16 июня).

В июле легионер покинул нарвский клуб.

До "Транса" 22-летний Пинчук выступал за санкт-петербургское "Динамо" и астраханский "Волгарь".

Редактор: Сергей Михайлов

"транс"василий пинчук"долгопрудный"


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