Бывший футболист "Транса" пожаловался на обилие бестолковой борьбы в чемпионате Эстонии

Сыгравший 11 матчей за нарвский "Транс" российский защитник Василий Пинчук считает, что в чемпионате Эстонии по футболу присутствует слишком много бестолковой борьбы.

Об этом футболист, ныне играющий во втором российском дивизионе за "Долгопрудный", рассказал в интервью официальному сайту своего нового клуба.

По словам Пинчука, по мысли футбол в высшей лиге Эстонии можно сравнивать с российским молодежным первенством.

"А так в матчах было очень много бестолковой борьбы", - добавил Пинчук.

Пинчук, подписавший с "Трансом" соглашение в конце февраля, провел в чемпионате Эстонии 11 матчей, в которых всегда выходил в стартовом составе. Уроженец Санкт-Петербурга дважды удалялся с поля - в матчах с "Пайде" (4 марта) и "Таммекой" (16 июня).

В июле легионер покинул нарвский клуб.

До "Транса" 22-летний Пинчук выступал за санкт-петербургское "Динамо" и астраханский "Волгарь".