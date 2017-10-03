В пятницу в Таллинне представят печатные издания, посвященные эмоциональному опыту художников

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики в Эстонии проходит масса культурных событий. Представляем подборку мероприятий, которые можно будет посетить уже на этой неделе.

Четверг, 5 октября

В 19 часов в Национальной библиотеке состоится премьера постановки лабиринтного театрального объединения G9 и театра VAT "Sirgu Eesti" ("Эстония Сирка"), входящей в серию театральных постановок EV100 "История века". Постановка "Sirgu Eesti" посвящена 1930 – 1940 годам. Дополнительная информация здесь.

Театральная программа "История века" - это подарок Союза учреждений исполнительского искусства и участвующих в программе театров к сотому дню рождения Эстонской Республики. В течение года 22 театра в своих постановках представят публике столетнюю биографию эстонского государства. Серия постановок закончится марафоном всех постановок "Истории века" в сентябре 2018 года в Тарту на фестивале "Драма".

В четверг в Люксембурге стартует кинофестиваль CinEast. В этом году в фокусе фестиваля - киноискусство Эстонии. Эстония будет представлена различными художественными, документальными, короткометражными и анимационными фильмами. Смотрите здесь, какие фильмы будут представлены.

Пятница, 6 октября

В 19:30 по адресу Пярнуское шоссе 154 будут представлены печатные издания проектного пространства Rundum. Печатные издания посвящены эмоциональному опыту художников, их поискам, разноплановым состояниям, скрывающимся в них возможностям и осмыслению опасностей. Выставка является частью художественной программы EV100. Подробности здесь.

В 18 часов на Театральной горке в Раквере откроется кинофестиваль Festheart. Festheart – это кинофестиваль ЛГБТИ-движения, в рамках которого можно насладиться мировым киноискусством, провести содержательные дебаты и высказаться на темы, касающиеся ЛГБТИ-сообщества. Мероприятие подарено НКО Sevenbow на сотый день рождения Эстонской Республике, чтобы дать Эстонии больше понимания, терпимости и качественных киновпечатлений. Больше информации здесь.

В 19 часов в Берлинском Концертхаусе пройдет премьера постановки театра NO99 в сотрудничестве с оркестром Берлинского Концертхауса под названием "NO40 Pööriöö uni".

Суббота, 7 октября

В 10 часов в волости Саку будут высаживаться деревья (встреча на углу улиц Нурме и Мяннитука). Деревья пожертвованы людьми, организациями и предприятиями, которые связаны с волостью Саку. Приглашаются все люди, которые хотят внести свой вклад в озеленение Эстонии, которым грядущие поколения смогут наслаждаться на 200-летие Эстонии. Подробности здесь.

Воскресенье, 8 октября

В 19 часов в зимнем саду театра "Эстония" состоится премьера "Вечер Сиуру 100", посвященная деятельности литературной группы "Сиуру", внесшей важный вклад в историю Эстонии. Постановка является подарком Союза писателей Эстонии к столетию Эстонии. Читайте подробней здесь.