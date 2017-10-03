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ФОТО: в результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дороги ({{commentsTotal}})

За рубежом
Забастовка в Барселоне, 3 октября.
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Фото: Забастовка в Барселоне, 3 октября. Автор: AFP/REUTERS/SCANPIX
За рубежом

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

Протестующие блокируют основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это вызвало автомобильные пробки, передает Русская служба Би-би-си.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны. Городской аэропорт пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Официальный Мадрид объявил ранее проведение референдума неконституционным. Однако в голосовании, несмотря на то, что оно было признано незаконным конституционным судом страны, приняли участие около 2,2 млн человек.

Во время проведения референдума в Каталонии произошли столкновения между полицией и участниками референдума по вопросу о независимости Каталонии. Сотни человек пострадали в ходе беспорядков.

Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.

Как ожидается, в связи с забастовкой во вторник в Каталонии не будут работать общественный транспорт, школы и больницы будут закрыты.

Футболисты "Барселоны", как сообщается, также присоединятся к забастовке, хотя на 3 октября у них в расписании нет матчей. Также участие в забастовке примут сотрудники университетов и музеев.

Политические лидеры ищут выход

Тем временем, политические лидеры пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о необходимости нового соглашения с Мадридом о статусе региона, однако правительство Испании во главе с Мариано Рахоем заявило о возможном лишении Каталонии автономии.

Представители властей Каталонии заявляют, что за независимость региона выступили почти 90% жителей, проголосовавших на референдуме. Однако явка оказалась ниже, чем ожидалось - всего 42%, что ослабляет позиции Пучдемона на возможных переговорах с Мадридом о статусе Каталонии.

Хаос и столкновения, сопровождавшие голосование, также не способствуют укреплению позиции сторонников независимости Каталонии, отмечает корреспондент Би-би-си в Барселоне Том Барридж.

Мариано Рахой назвал проведение голосования предательством демократии. По его словам, каталонцев одурачили, призвав принять участие в незаконном голосовании.

В понедельник вечером Рахой провел переговоры с лидером оппозиционной Социалистической партии Педро Санчесом и главой центристской Гражданской партии Альбертом Риверой.

Глава социалистов призвал премьер-министра незамедлительно провести переговоры с Карлесом Пучдемоном, а Ривера, напротив, отметил, что Мадрид должен временно лишить Каталонию автономного статуса.

Карлес Пучдемон призвал международное сообщество помочь в проведении переговоров с Мадридом.

Однако в Европейской комиссии назвали политический кризис Каталонии внутренним делом Испании, отметив, что референдум о независимости был незаконным. Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.

Катя Адлер, политический обозреватель Би-би-си по европейским вопросам:

Было бы неправильно интерпретировать гнев и боль, которые столь ощутимы сейчас в Каталонии, как свидетельство политического единства каталонцев. Каталонцы разделены в вопросе о независимости как никогда ранее.

Их объединяют сейчас кипящая ярость и чувство обиды из-за неуклюжих действий испанского правительства, которое представляет премьер-министр страны Мариано Рахой.

Действия премьера рассматриваются каталонцами как проявление мадридского высокомерия, жесткости и пренебрежения правами отдельных групп населения.

Это не столько сепаратизм, сколько популизм, антигосударственные, националистические настроения Каталонии.

Редактор: Надежда Берсенёва

забастовкаиспаниякаталония


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Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

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