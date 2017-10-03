Организаторы "Золотой маски" в этом году решили сделать акцент на музыкальную драматургию

Завзятые театралы Эстонии уже давно привыкли, что в октябре в их маленький, но гордый мирок истинных ценителей, любителей и посетителей вторгается армия досужих обывателей, сметающая на своём пути всё в надежде пробиться на театральный фестиваль. Я имею в виду, конечно же, "Золотую маску в Эстонии". Идея, зародившаяся в умах организаторов фестиваля – показывать в Эстонии лучшие актуальные спектакли российских театров, породила в течение двенадцати предыдущих лет моду на фестиваль. А это – самое лучшее, что может случиться с идеей.

Одновременно это, конечно, показатель и того, что исследователи нашей культуры не врут, утверждая, что Эстония – страна устойчивых театральных традиций и театр любящая. "Золотую маску" довольно быстро приняли не только русскоязычные, но и вполне себе титульные любители театра. И отнюдь не потому, думаю я, что все спектакли на фестивале транслируются с синхронным переводом на эстонский. А и потому еще, что оргкомитет фестиваля тщательнейшим образом подходит к выбору программы и репертуару "Золотой маски". Удивительное, не очень похожее на наших людей дело – спектакли привозят не самые простые для восприятия, подчас даже элитарные, а народ ломится, и в залах стоят миллиарды приставных стульев. Но это я от мизантропии, видимо. Тягу к прекрасному из людей ничем не выбьешь.

В этом году организаторы фестиваля решили сделать акцент на музыкальную драматургию. Мы увидим один балет, полторы оперы и необычный спектакль театра филармонии. Театралов нашей страны решили в очередной раз проверить на прочность. Я верю в наших театралов. Они не сдадутся!

Театр "Балет Москва" представляет одноактный балет хорошо нам знакомого хореографа Александра Пепеляева "Кафе Идиот". Ритмические танцы под музыку Ника Берча, шлягеры прошлого века и цитаты из Федора Михайловича. Это, как утверждает автор спектакля, не перенос романа Достоевского на балетную сцену в чистом виде. Это скорее, рефлексия Пепеляева вокруг да около глубин человеческой психики, которые были основным объектом интереса русского классика. Учитывая, что и сам Пепеляев замечен в изучении пограничных состояний человеческой натуры, получиться должно очень интересно.

Не менее известный нашим любителям музыкальной драмы московский театр "Геликон-опера", и так-то не отличающийся классическим подбором репертуара, представит нашему вниманию постановку, от которой ждать неожиданных эмоций могут самые разные категории публики. Опера Алексея Сергунина "Доктор Гааз" на либретто Людмилы Улицкой не может не манить современного продвинутого театрала.

Доктор Федор Гааз приехал в Россию в начале девятнадцатого века в качестве домашнего врача семейства Репниных-Волконских. Но славен он не этим. Практически всю свою жизнь, и уж точно всё своё состояние он потратил на облегчение участи заключенных в российских тюрьмах. Он действительно отдал решительно все свои деньги на разные связанные с этим благотворительные проекты, сделал настолько много добра, что в 2011 году католическая церковь запустила процесс по канонизации доктора Гааза. Но люди смертны, а система неистребима. В двадцатом веке пришёл ГУЛАГ и все те послабления, которых добился Гааз, пошли прахом. Опера в ассоциативном ключе останавливается на жизни Гааза, на его переживаниях и вообще поднимает вопрос о пенитенциарной системе в России в историческом разрезе. Один из самых тяжёлых российских вопросов.

Дети тоже не будут обойдены вниманием со стороны организаторов Золотой Маски в Эстонии. Совместный спектакль Московской Филармонии и центра Бэби Лэб под названием "Музыка шагов. Я озвучиваю мультик", собственно, и расскажет юным зрителям и их озабоченным внедрением основ высокого искусства в своих чад родителям о том, как в мультфильмах создается звуковая дорожка. Не песни и музыка для мультфильмов, а весь мир всех остальных звуков – гром, ветер, шум дождя, хруст шагов по снегу и так далее. Команда спектакля разрабатывает новое направление музыкального театра, где роль инструментов играют обыденные вещи. Авторы верят, что такой подход развивает фантазию детей, расширяет их взгляды на возможности искусства и убеждает, что творчество доступно каждому.

Любители трудного, но вдохновляющего драматического искусства тоже не останутся без лакомства на Золотой Маске этого года. К нам едут два мощных и очень своеобразных спектакля современной российской театральной сцены. Имена в их анонсах сами по себе служат залогом качества готовящихся зрелищ. Македонский режиссёр Иван Поповски и мастерская Петра Фоменко представят своё видение шекспировского "Сна в летнюю ночь". А театр имени Маяковского привозит "Русский роман" Марюса Ивашкявичюса в постановке самого Миндаугаса Карбаускаса.

Обе постановки объединяет такое слово как "классика". Что касается Шекспира, то, сколько существуют театры, столько и будут ставить творения эйвонского лебедя, кем бы он там ни был на самом деле. Миндаугас Карбаускас в этот раз решил проникнуть в творческую мастерскую самого тяжеловесного из русских классиков – графа Льва Николаевича Толстого. Творческой мастерской писателя, пожалуй, является сама жизнь его и окружающих его людей. О чём нам и поведает Карбаускас в своей постановке на текст своего соотечественника. Жизнь Льва Толстого в его постановке тесно переплетается с жизнь героев его "Анны Карениной", отличить, где вымысел, а где реальность, решительно невозможно, тем более, что самого Толстого, который, в теории, мог бы подсказать зрителю, с какого конца смотреть, на сцене не присутствует. Довольно известный художественный приём – рассказать о жизни исторического лица, не демонстрируя это лицо впрямую. Посмотрим, как он удался Карбаускасу. Пишут, что удался. Можно было бы не сомневаться, Карбаускас – это почти всегда открытие и откровение, это всегда крайне нетривиальный театральный язык. Но всё равно хочется убедиться своими глазами.

Ну а Иван Поповски обещает нам лёгкого, воздушного и немного даже балаганного Шекспира, то есть, именно такого, каким он изначально и был в своей грубой Великобритании периода позднего Возрождения. Очень плотским и в то же время очень глубоким.

Проблема с Золотой Маской всегда заключается в том, что если какой-нибудь досужий зритель типа меня хочет приобщиться к прекрасному, но не слишком перегружать при этом свой календарь, а выбрать один, самый интересный спектакль, то это просто не представляется возможным. Я надеюсь, что вы свой выбор уже сделали. И выбрали все предлагаемые варианты.