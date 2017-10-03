В первом полуфинале КВН Эстонии схлестнутся команды из Таллинна, Москвы и Витебска

В субботу, 7 октября, в Центре русской культуры пройдет первая полуфинальная игра КВН Эстонии. Право играть в финале оспорят сборная РУДН (Москва), "Лобстер от смеха" (Таллинн), "Дукалис" (Витебск) и "Апельсиновый абсурд" (Таллинн).

Начало мероприятия в 18:00, передает пресс-служба КВН Эстонии.

Впервые зрителей ждет игра в формате "Полуфинал со звездами", в которой во всех конкурсах с каждой командой будет играть приглашенная знаменитость. Один из самых ярких и популярных КВН-овских конкурсов "СТЭМ со звездой" теперь дополнится еще "Приветствием" и "Разминкой" в новом, "звездном", формате.

Кроме этих конкурсов, команды сыграют также конкурс "Озвучка", в котором необходимо переозвучить фрагмент известного фильма или мультфильма.

Все участники полуфинала – опытные команды, играющие в разных стилях. Сборная РУДН (Российского университета дружбы народов) в этом году стала финалистом Премьер-лиги международного союза КВН и в следующем году будет выступать уже в Высшей лиге у Александра Васильевича Маслякова.

"Лобстер от смеха" - уникальное явление в эстонском КВН. Команда из одного человека раз за разом показывает, что в КВН главное качество, а не количество. Витебская команда "Дукалис" - одна из сильнейших команд Беларуси, которая предпочитает классический стиль КВН.

Невероятный космический юмор показывает в своих выступлениях команда "Апельсиновый абсурд", от которой зрители ждут неожиданных поворотов сюжета, парадоксальных ситуаций и ярких образов.

Кроме полуфиналистов, на сцену с гостевым выступлением выйдут молодые команды, играющие в турнире Лиги Юмора Start Up, игры которой проходят в культурном центре "Линдакиви".