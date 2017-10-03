В Тарту в восьмой раз пройдет фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

С 6 по 8 октября в Тарту пройдет традиционный, уже восьмой по счету международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада". Почетными гостями культурного мероприятия станут поэты и авторы-исполнители Алексей Захаренков из Санкт-Петербурга и Андрей Анпилов из Москвы.

Как сообщили организаторы, Эстония в этом году представлена очень разнообразно. Победитель двуязычного тартуского конкурса авторской песни "Poeet Поет" Сергей Немо выступит в дуэте с Ириной Критт из Таллинна. Из Таллинна приедет и автор-исполнитель Елена Раучик.

Тарту представят актер театра "Ванемуне" Прийт Страндберг в дуэте со своей супругой Марион, молодые ребята из ансамбля Psychonaut Society, а также автор-исполнитель Марта Арула. Они исполнят свои песни на эстонском языке.

В этот раз на фестивале, традицию которого восемь лет назад заложила инициативная горожанка Тарту Людмила Месропян, выступят гости и участники из десяти стран: Эстонии, Латвии, Украины, России, Германии, Израиля, США и впервые на фестивале - участник из Австралии.

Старт фестивалю будет дан 6 октября в зале Эдуарда Тубина музыкальной школы имени Эйно Эллера, где состоится творческий вечер почётных гостей.

В субботу, 7 октября, там же состоится официальное открытие фестиваля. Все гости и участники выступят с собственной программой. В конце шестичасового концерта зрители проголосуют за понравившегося участника.

В последний день фестиваля, 8 октября, на сцену выйдут гости фестиваля и пятерка лучших участников по итогам зрительского голосования. В этот день концертная программа будет разбавлена поэтическими паузами, во время которых авторы и поэты смогут прочитать свои стихи.