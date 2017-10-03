Госпрокуратура: Прийт Кутсер не явился в суд в сентябре по неуважительной причине

Харьюский уездный суд во вторник на заседании по делу бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара потребовал от одного из обвиняемых, Прийта Кутсера, доказательств его болезни, однако у Кутсера справки об этом не оказалось.

В частности, Харьюский уездный суд подал запрос, почему Кутсер 20 сентября не явился на заседание суда. В ответ Кутсер сообщил, что он в тот день заболел. На уточняющий вопрос, что Кутсер предпринял в связи с этим, он ответил, что направил семейному врачу электронное письмо, в котором попросил открыть ему больничный. Врач его просьбу выполнил и этим дело и ограничилось, то есть, Кутсер к врачу не ходил.

По словам Кутсера, в тот день у него были кашель, насморк и высокая температура. "Я поначалу не знал, что необходимо еще и подтверждение того, почему я не мог участвовать в судебном заседании", – сказал Кутсер, добавив, что когда он сообщил врачу о необходимости такой справки, в ответ пришло неясное сообщение, а также еще несколько ответов.

"Больным в суд я приходить не хотел, поскольку в суде надо быть здоровым и адекватным", – отметил Кутсер.

На вопрос, почему его больничный лист на данный момент аннулирован, Кутсер сообщил, что он этого не знает. "Внезапно началась паника, после того, как я попросил предоставить для суда справку, – сказал Кутсер, добавив, что поправился к среде на прошлой неделе. – Тогда я послал письмо с просьбой закрыть мой больничный лист, однако ответа я не получил".

Как пояснил суду семейный врач, 20 сентября Кутсер попросил оформить ему лист нетрудоспособности, однако поскольку Кутсер безработный, то для этого нет оснований и врач аннулировал больничный.

Через несколько дней Кутсер потребовал от врача справку о том, что из-за болезни он не смог 20 сентября участвовать в судебном заседании, на что врач пояснил ему, что задним числом он такую справку оформить не может, поскольку для этого необходимо было провести осмотр больного в тот же день. Тогда Кутсер пожелал, чтобы семейный врач навестил его дома, что медик сделал вечером 26 сентября, однако дома Кутсера не оказалось и на звонки по телефону он не отвечал.

На вопрос суда, где же логика: 26 сентября пациент просит врача посетить его с домашним визитом, но уже 27 сентября пациент здоров настолько, что просит закрыть больничный, Кутсер ответил, что врач допустил ошибку, оформляя больничный лист. Кутсер сообщил также, что семейный врач даже приходил к его дверям, но поскольку он с врачом об этой конкретной встрече не договорился, то и встреча не состоялась.

Еще на один вопрос суда, есть ли у него справка о том, что из-за тяжелой болезни он не смог участвовать в заседании суда, Кутсер ответил отрицательно.

Госпрокуратура в связи с этим сообщила, что в данном случае ясно, что подсудимый не явился в суд по неуважительной причине и у суда есть право назначить ему штраф. Суд добавил, что в текущем порядке решит, как поступить с Кутсером.