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В четверг начнется досрочное и электронное голосование на местных выборах в Эстонии ({{commentsTotal}})

Выборы
В среднем баллотируется шесть человек на место
В среднем баллотируется шесть человек на место Автор: Греэте Пальмисте/Тагне Орав/ERR
Выборы

В четверг, 5 октября, начнется досрочное и электронное голосование на местных выборах, в общей сложности баллотируются 11 804 человека.

До воскресенья, 8 октября, можно отдать свой голос досрочно на 28 уездных избирательных участках (9 из них находятся в Таллинне, в Ида-Вирумаа только один участок - в Йыхви). Голосование проходит с 12:00 до 20:00. Голосовать можно на любом участке вне зависимости от места жительства.

С 9 октября до 11 октября досрочное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках. Голосование проходит с 12:00 до 20:00. 

Электронное голосование начнется в четверг в 9:00 и продлится до 11 октября (до 18:00).

В день выборов, 15 октября, голосование пройдет с 9:00 до 20:00.

Меньше всего кандидатов - в Хийумаа

2 октября был последний день, когда волостные и/или городские избирательные комиссии могли аннулировать решение кандидатов баллотироваться, а также зарегистрировать оставшихся без регистрации кандидатов, сообщила избирательная комиссия. Таким образом, в местных выборах примут участие 11 804 кандидата.

Больше всего кандидатов в Харьюском уезде, где в 15 городах и волостях борются за места в собраниях депутатов 1762 человека. Также больше одной тысячи кандидатов участвуют в выборах в Ида-Вирумаа и в Ляэне-Вирумаа — 1058 кандидатов и 1141 кандидат соответственно.

Меньше всего кандидатов в Хийуском уезде — в волостное собрание Хийумаа баллотируются 195 человек. В Таллинне насчитывается 1414 кандидатов, в Тарту — 360.

Всего в 79 местных самоуправлениях будут избраны 1729 депутатов.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: ERR/BNS



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