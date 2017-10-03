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Европарламент принял резолюцию с критикой переговоров по брекситу ({{commentsTotal}})

За рубежом
Европарламент. Иллюстративное фото.
Европарламент. Иллюстративное фото. Автор: Фото: Scanpix/Reuters
За рубежом

Депутаты Европарламента выразили недовольство ситуацией на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В резолюции, принятой во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге, указывается на отсутствие прогресса по главным вопросам.

В документе депутаты отмечают, что прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров (25-28 сентября) с Великобританией недостаточен. По мнению парламентариев, нет продвижения по трем ключевым позициям – защите прав граждан Евросоюза и Великобритании, разъяснению финансовых обязательств Великобритании и по урегулированию вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии, передает ТАСС.

Как отметил глава Европарламента Антонио Таяни, защита прав граждан является абсолютным приоритетом для Европейского парламента. По его словам, соглашение о выходе должно обеспечивать полный набор прав, которые имеют граждане в настоящее время по существующему законодательству ЕС. "Дополнительные гарантии того, что законодательство ЕС будет соблюдаться до момента окончательного выхода Соединенного Королевства, также являются ключевыми для быстрого завершения первой фазы переговоров", – заметил он.

В кулуарах страсбургского дворца напоминают, что последнее слово в урегулировании взаимоотношений Брюсселя и Лорекситбндона принадлежит Европарламенту. Законодатели могут либо принять договор, либо его отвергнуть.

Оценки депутатов ЕП будут рассмотрены на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 19-20 октября. К октябрьскому саммиту Великобритания и ЕС собирались завершить первую фазу переговоров о спорных вопросах выхода Великобритании из ЕС и перейти ко второй фазе – обсуждению будущих отношений Лондона и Брюсселя после брексита.

Переговорщики ЕС и Великобритании подтвердили готовность продолжать активные консультации, чтобы обеспечить организованный и согласованный выход Великобритании из ЕС. Однако уже сейчас ясно: выдержать этот график не удастся.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники брексита. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о начале двухлетней процедуры выхода из сообщества. Этот процесс должен завершиться к концу марта 2019 года.

Редактор: Ирина Кирееава

брекситевропарламент


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