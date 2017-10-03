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Уроженец Нарвы Карпин сыграет за команду Кадырова в приуроченном ко дню рождению Путина матче ({{commentsTotal}})

Спорт
Валерий Карпин поможет команде Рамзана Кадырова
Валерий Карпин поможет команде Рамзана Кадырова Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт

В субботу, 7 октября, в Грозном состоится товарищеский футбольный матч между местной командой "Лидер" и сборной ветеранов футбола Италии. За команду "Лидер", капитаном которой является глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, выступит уроженец Нарвы Валерий Карпин.

Встреча приурочена ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской республики.

Седьмого октября Путину исполнится 65 лет.

Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат Арена", приедут легенды российского и итальянского футбола.

В команду Кадырова войдут другие высокопоставленные лица республики, а также известные в прошлом российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки клуба российской премьер-лиги "Ахмат".

За команду сборной ветеранов Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и многие другие.

В 2015 году в Грозном уже проходил подобный матч, тогда "Лидер" выиграл со счетом 4:1.

Воспитанник нарвского футбольного тренера Юрия Шаламова Валерий Карпин в составе московского "Спартака" становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР/СНГ, Кубка России и дважды Кубка чемпионов Содружества.

После завершения игровой карьеры он более четырех лет работал в системе "Спартака". Под его руководством команда дважды выигрывала серебряные медали. Специалист покинул клуб в марте 2014 года. В первой половине сезона-2014/15 он был наставником испанской "Мальорки".

В июле 2015 года возглавил "Армавир", который покинул в июне 2016 года. С тех пор он сосредоточился на работе футбольным экспертом. В феврале этого года возглавил редакцию футбольных трансляций на "Матч ТВ". В июле покинул пост ради возобновления тренерской деятельности. Однако пока Карпин, чья жена решила баллотироваться на муниципальных выборах в Нарве, так и не нашел себе место работы.

Редактор: Виктор Сольц

владимир путинвалерий карпинрамзан кадыров


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