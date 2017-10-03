Пресс-секретарь Кайтселийта подтвердил BNS, что в следующем году парад в честь Дня победы пройдет в Таллинне. Касающиеся организации парада подробности пока неизвестны.

Организация парадов победы была впервые поручена ополчению Кайтселийт в 1934 году, идею восстановить эту традицию подал в 1992 году президент Леннарт Мери, в том же году состоялось торжественное построение перед дворцом Кадриорг в Таллинне.

В 1993 году парад состоялся в Таллинне, в последующие годы - в Тарту, Пярну, Нарве, Выру и Вильянди. В 1999 году парад проходил в Валга, в 2000-м - в Хаапсалу, затем в Пярну, Пылва, Йыхви и в Раквере. В 2005 году местом проведения парада стал Пайде, в следующем году - залив Кюдема у острова Сааремаа, в 2007 году - Рапла. В 2008-м парад состоялся в Таллинне, в 2009-м - в Йыгева, в 2010-м - в Вильянди, в 2011-м - в Тарту. В 2012 году парад прошел в Пярну, в 2013-м - в Хаапсалу, в 2014-м - в Валга, в 2015-м - в Кярдла, в 2016-м - в Выру, в 2017-м - в Раквере.

День победы отмечался ежегодно с 1934 по 1939 год и отмечается вновь после восстановления независимости Эстонии с 1992 года.

День победы увековечивает день решающего сражения Освободительной войны в городе Вынну (Цесис, Северная Латвия), когда 23 июня 1919 года эстонские войска и их союзники одержали решительную победу над немецкими войсками Ландесвера, цель которых было восстановить прибалтийско-немецкий контроль в регионе.

В современной Эстонии в День победы также почитают вклад всех эстонцев в восстановление и сохранение независимости.