Елена Скульская приглашает молодежь к участию в "Поэтическом содружестве"

"Поэтическое содружество", которым руководит поэт и прозаик Елена Скульская, приглашает к участию молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Родным языком участников может быть как русский, так и эстонский.

Занятия будут проходить как в Русском театре, так и в зале Союза писателей Эстонии. Обучение бесплатное.

Цель "Поэтического содружества" – глубинное изучение поэтической формы речи, основ стихосложения, поэтической ритмики, истории русской и эстонской поэзии, занятия, посвященные переводам эстонской поэзии на русский язык и русской поэзии на эстонский; составление поэтических композиций, которые будет представлены на традиционном фестивале Детской литературы в Русском театре Эстонии, Международном фестивале HeadRead и традиционном Международном фестивале "Дни Довлатова в Таллинне".

Всех желающих присоединиться к "Поэтическому содружеству" просят прийти на служебный вход Русского театра 8 октября в 12:00. Дополнительную информацию можно узнать по адресу skulskaja@infonet.ee и по телефону +372 56916973.

"Поэтическое содружество" образуется при поддержке Таллиннской горуправы, Союза писателей Эстонии и Русского театра Эстонии.

Елена Скульская - лауреат национальных и международных литературных премий, автор двадцати книг стихов и прозы.